Программу «Молодая семья» продлят в России после 2025 года

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Мальгавко; 5-tv.ru

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Государство активно заботится о своих гражданах.

Президент России Владимир Путин объявил о продлении программы «Молодая семья» минимум на три года. Планирование бюджета на нее выходит за соответствующий период.

Поддержка молодых семей с детьми — это приоритет для властей. Средства предусмотрены и на 2024-й, и на 2025-й годы, заверил Путин.

«Примерно в таком же объеме. И, конечно, не просто будем думать, а обязательно продлим эту программу за горизонт трехлетнего бюджетирования», — сказал он в Нижнем Тагиле во время визита на «Уралвагонзавод».

Льготная ипотека сохранится под 6%, программа будет совершенствоваться. Сейчас она позволяет получить от государства субсидию на приобретение квартиры или строительство дома.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин поручил распространить льготную ипотеку под 2% но вторичное жилье в новых регионах России. Работой по данному направлению займется правительство, срок доклада — до 20 февраля.