Путин прибыл на завод «Уральские локомотивы» под Екатеринбургом

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Глава государства проведет осмотр производства.

Президент России Владимир Путин прибыл на завод «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме в пригороде Екатеринбурга. Глава государства проведет осмотр производства.

После состоится совещание по развитию высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва — Санкт-Петербург».

«Уральские локомотивы» — передовое предприятие транспортного машиностроения, основано в 2010 году. Основными видами деятельности являются проектирование, производство, продажа и техобслуживание тягового подвижного состава нового поколения, отличающегося повышенной экономичностью, высокими эксплуатационными и экологическими свойствами.

Сегодня это одно из самых современных в Европе предприятий по выпуску скоростного подвижного состава. Основной потребитель продукции — «РЖД».