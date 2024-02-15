Фото: Пресс-служба автодрома «Игора Драйв»

Здесь будут представлены различные спортивные соревнования, многочисленные площадки с мастер-классами, лекторием, аниматорами, фотозонами, дрифт-такси и картингом.

Фестиваль скорости, музыки и драйва в 2024 году пройдет 27 и 28 июля на автодроме «Игора Драйв». За свою короткую историю фестиваль уже превратился в главное автомобильное событие сезона: десятки тысяч зрителей приедут на самый современный автодром страны, чтобы посмотреть на уникальные автомобили, почувствовать драйв профессионального автоспорта и отлично провести время всей семьей.

Здесь будут представлены различные спортивные соревнования, многочисленные площадки с мастер-классами, лекторием, аниматорами, фотозонами, дрифт-такси и картингом — каждый найдет себе занятие по душе.

GARAGE FEST «Игора Драйв» — это уникальное сочетание гонок и музыки самого высокого уровня. Гости фестиваля получат возможность в рамках одного мероприятия посетить сразу два престижных соревнования — этап российской серии гонок на выносливость REC 4 часа «Игора Драйв» и этап межрегионального чемпионата по дрифту RDS Europe.

Российская серия гонок на выносливость Russian Endurance Challenge (REC) — это старейший в России чемпионат по гонкам на выносливость. В разные годы в нем принимали участие такие звезды отечественного и мирового автоспорта, как пилоты «Формулы-1» Виталий Петров, Сергей Сироткин и Даниил Квят, чемпион мира по гонкам на выносливость Роман Русинов, а также звезды дрифта Аркадий Цареградцев и Дамир Идиатулин.

Межрегиональный чемпионат по дрифту RDS Europe — кузница кадров, в которой молодые пилоты получают возможность посоревноваться с именитыми мастерами. В чемпионате выступают команды, хорошо знакомые по топовому дивизиону RDSGP, Lukoil Racing Drift Team и Carville Racing.

Также в программе GARAGE FEST «Игора Драйв» — 2024 пройдет Всероссийское инженерное соревнование «Формула Студент», в рамках которого команды учащихся лучших вузов страны покажут возможности построенных ими гоночных автомобилей и электромобилей.

Особенным украшением фестиваля станет зона «Автокультура» — выставка классических и редких автомобилей разных эпох. На одной площадке соберется более ста автомобилей, которые продемонстрируют красоту и стиль автомобильной промышленности: Ferrari Testarossa, Mazda RX-7, Lancia Delta HF Integrale, различные поколения Porsche 911 и BMW M3 — настоящий музей под открытым небом.

По традиции на «Автокультуре» будет работать лекторий, гости которого обсудят прошлое, настоящее и будущее автопрома. Все дискуссии интерактивны: посетители GARAGE FEST «Игора Драйв» — 2024 смогут задать спикерам вопросы, пообщаться на интересующие их темы.

Дополнит программу гоночного уик-энда выставка уникальных драгстеров и промодов, которые принимают участие в чемпионате России по дрэг-рейсингу RDRC. Гости автодрома смогут вблизи рассмотреть уникальные автомобили мощностью до 4500 лошадиных сил, а также увидеть, услышать и прочувствовать их мощь в ходе демонстрационных заездов.

Каждый день фестиваля будет завершать масштабный концерт с участием звезд и молодых амбициозных исполнителей. В прошлые годы на сцене автодрома «Игора Драйв» зажигали группа «Звери» и L’One, «Моя Мишель» и NILETTO, Владимир Пресняков, Леонид Агутин и Мари Краймбрери.

Продажа билетов на GARAGE FEST «Игора Драйв» — 2024 уже открыта. В наличии билеты следующих категорий: VIP, комфорт и зона свободного размещения.

По традиции стоимость билетов меняется в соответствии с заранее запланированным графиком, а до 29 февраля действует акция «Раннее бронирование», которая позволяет купить билеты по наиболее выгодным ценам — билет на два дня фестиваля в зону свободного размещения будет стоить всего тысячу рублей.

Специальные условия для детей: до 6 лет включительно проходят в сопровождении взрослого бесплатно, от 7 до 13 лет включительно требуется детский билет. Планируйте свой гоночный уик-энд заранее!

Билеты и подробная информация о фестивале на сайте www.rosgonki.ru. GARAGE FEST «Игора Драйв» — 2024 — точка притяжения для тех, кто не может жить без движения. Не пропустите уик-энд эмоций, скорости, драйва и отличной музыки!