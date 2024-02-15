«Нет человека»: у погибшего в Белгороде мужчины остались двое маленьких детей

У погибшего в Белгороде при обстреле ВСУ мужчины остались двое маленьких детей

Фото, видео: Telegram / Настоящий Гладков / vvgladkov; 5-tv.ru

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После страшных событий многие жители боятся выходить на улицу.

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) 15 февраля вновь атаковали Белгородскую область. Подробности об одном из погибших в результате трагедии рассказала его соседка Анна Орлова.

Так, 40-летний мужчина вернулся домой после 12-часовой смены на работе. В своей квартире он лег на кровать отдохнуть после рабочего дня, а затем начался обстрел. Мужчина, по всей видимости, подскочил, и осколки от окна попали прямо в него.

«Окна выбило вместе с рамами. И вот это попало в него. Метров в трех-четырех от дома эта воронка. Приезжали военные, копали, смотрели. Все, нет человека», — рассказывает соседка.

От полученных ран мужчина скончался. У него остались двое маленьких несовершеннолетних детей.

По данным Минобороны России, удар был совершен ракетами из РСЗО «Вампир», было сбито 14 снарядов. На место трагедии выезжал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших во время обстрела Белгорода.