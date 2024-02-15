Заммэра Москвы Бирюков рассказал о работе городских служб в снегопад

Фото, видео: Любимов Андрей / ТАСС; 5-tv.ru

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Погода в российской столице за последние сутки резко ухудшилась.

В Москве с последствиями снегопада борются около 14,5 тысячи единиц техники и 165 тысяч работников городских служб. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Заммэра отметил сложные погодные условия для работы служб. Среди них — не только снег, но и низкая температура.

«Работа будет продолжена в течение всего периода, пока мы не справимся с последствиями снегопада. А последствия достаточно сложные. С трех часов ночи снега выпало в отдельных местах до 12 сантиметров, в некоторых чуть меньше — до 10. И до конца суток мы ожидаем еще примерно четыре сантиметра снега», — сказал Бирюков.

Он также добавил, что мэр Москвы Сергей Собянин поручил городу привлечь не только инженерные компании, но прочие городские службы. Также Бирюков призвал автомобилистов пересесть с личного транспорта на общественный.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Санкт-Петербург парализовало в 10-балльных пробках из-за сильной метели. Пешеходам пришлось пережить настоящее испытание.

Под ногами — снежная каша, под ней — лед, в условиях плохой видимости идти по тротуару стало еще сложнее. Непросто пришлось и автомобилистам.