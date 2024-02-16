Поберегите здоровье: китайский гороскоп на неделю с 19 по 25 февраля

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На что следует обратить внимание на новой неделе?

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 19 по 25 февраля 2024 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Неделя начинается с трех звезд «болячек». С понедельника по среду лучше перенести плановые визиты к врачам, либо быть чуть внимательнее, если их не отсрочить.

Пожалуй, лучший и наиболее перспективный день приходится на субботу. Остальные более мягкие и спокойные.

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Понедельник, 19 февраля 2024 года

5-tv.ru

День Водного Быка. Это умеренный день, тяготеющий к негативу. Может принести потери и больше подходит для завершения процессов. К тому же он содержит звезду болезней, поэтому поберегитесь в этот день.

Совет дня: действуйте утонченно и с блеском. Пусть внешнее убранство раскроет суть внутреннего замысла. Используйте постепенные перемены для достижения желаемого.

Вторник, 20 февраля 2024 года

5-tv.ru

День Деревянного тигра. День пустоты. Он не подойдет для важных дел. Лучше всего заниматься повседневными обязанностями, рутиной и желательно не касаться темы медицинских процедур из-за наличия в этом дне звезды болячек.

Совет дня: ваш замысел осуществляется. Вы сможете достичь успеха через малые дела. Вкладывайте свои усилия в то, что уже происходит. Продолжайте работать.

Среда, 21 февраля 2024 года

5-tv.ru

День Деревянного Кролика. Еще один средний день. Он будет хорош для генеральной уборки, очищения, избавления от всего ненужного. Третья звезда болячек подряд может дать шероховатости при визите к врачу или во время получения медицинской помощи.

Тем не менее, этот день может быть хорош для посещения выставок или живописных красивых мест. К этому очень располагает структура. Особенно хорошо для тех, кто хочет найти любовь, отправиться к северу от места, где вы живете. Здесь повышаются шансы познакомиться с кем-то интересным.

Совет дня: сейчас особенно благоприятное время для роста, но не торопите события. Постоянно корректируйте свой путь и доверяйте сердцу.

Четверг, 22 февраля 2024 года

5-tv.ru

День Огненного Дракона. Хороший день для переговоров, подписания контрактов, инвестирования, запуска проектов, сбора долгов. Энергии дня могут помочь в финансовых вопросах. В этот день не стоит заниматься перестановками по феншуй из-за действий негативной формулы.

Совет дня: приобретайте, торгуйтесь, обменивайтесь информацией. Встречайтесь с друзьями для общения и совместных мероприятий. Вдохновляйте их.

Пятница, 23 февраля 2024 года

5-tv.ru

День Огненной Змеи. День хорошо подходит для переговоров, встреч и всех дел связанных с людьми. Тем не менее, помните о том, что в любых встречах лучше проявить дипломатичность, поскольку близко полнолуние и особенно чувствительные люди могут испытывать негативные эмоции и проявлять повышенную конфликтность. Также в такой день хорошо заниматься планированием.

Совет дня: Думайте о дальней перспективе. Успешное завершение уже недалеко. Действуйте мягко, гибко, но настойчиво. Не держитесь за то, что имеете, и желаемое придет к вам.

Суббота, 24 февраля 2024 года

5-tv.ru

День Каменной Лошади. Хороший день для большинства дел, годится для инвестирования, подписания контрактов, хорош для свадьбы, переездов, перелетов. Если воспользоваться энергиями этого дня, в течение двух-четырех месяцев получите финансовые блага.

Совет дня: вглядитесь вглубь проблемы, пока не поймете сути происходящего. Это откроет путь и обеспечит успех.

Воскресенье, 25 февраля 2024 года

5-tv.ru

День Земляной Козы. хороший день для переговоров и деловых свиданий, хорош для планирования, но и отдых в этот день получится тоже неплохо, все-таки воскресенье! Если будете избыточно активничать в этот день, опасайтесь ножа в спину. В такой день есть риск пасть жертвой предательства.

Совет дня: осознайте свои скрытые возможности. Забудьте о страхах и тревожных предчувствиях. Вы идете по верному пути, ваша цель уже близка.

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