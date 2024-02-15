Солист «Зверобоя» Носков объяснил ошеломляющий успех трека ST, презентованного росгвардейцам

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Рэпер уже успел снять клип на песню, и он собрал огромное количество просмотров!

Хорошо, что молодежная субкультура погружается в насущные вопросы, потому что она может влиять на свою «паству», и это здорово. Таким мнением поделился солист, автор текстов и музыки рок-группы «Зверобой» Александр Носков в интервью 5-tv.ru о концертах в зоне спецоперации и новой песне рэпера ST «Дай ему сил».

«Главное, чтобы это было искренне, и хорошо, что как раз-таки молодежная субкультура она тоже в это погружается, потому что она может влиять на свою „паству“ — на молодых людей, и они тоже будут в теме, это здорово», — сказал Носков.

По его мнению, настоящий художник должен быть со своим народом.

«Мне кажется, настоящий художник, пускай как бы высокопарно это не звучало, он должен быть со своим народом. А с нами, с нашим русским народом, происходит такая вот ситуация драматическая. Я, кстати, и украинцев тоже имею в виду, потому что мы все-таки один народ», — добавил он.

ST провел полевой концерт для спецназовцев Росгвардии в Луганской Народной Республике 6 февраля. Он исполнил свои композиции под аккомпанемент гитары и балалайки и впервые представил военнослужащим свою новую песню «Дай ему сил». Бойцы Росгвардии высоко оценили поступок рэп-исполнителя. Они отметили, что во время таких концертов у военных появляется возможность хотя бы немного морально разрядиться и отдохнуть.

Песня вышла 9 февраля и вошла в топ-20 популярных песен. Клип «Дай ему сил» выйдет в ближайшее время в преддверии Дня защитника Отечества. После релиза песни рэпер рассказал, что полон дальнейших творческих планов. Он отметил, что хотел бы написать еще нечто подобное.