«Иди домой»: Сергей Жуков резко высказался про одну категорию певцов

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Ему хочется найти искреннюю и настоящую звезду.

В этом году на одном из федеральных каналов представят «Новую Фабрику звезд». Одним из наставников шоу стал лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков.

На открытом кастинге участников певец объяснил свое участие тем, что желает найти настоящего артиста, который будет собирать стадионы, сообщает издание KP.RU. Продюсер устал от певцов-однодневок.

Он объяснил, что истинный исполнитель должен думать о народе, для которого он пишет песни. Жукову хочется найти искреннюю и настоящую звезду.

«Мы ищем звезду не для того, чтобы выполнить разнарядку какую-то, а для народа. Вот это секрет, который артисты часто забывают. Они говорят: „Мне нравятся мои песни“. Ну иди домой тогда, встань у зеркала, если ты для себя поешь. А ты должен нравится тем, для кого эту музыка поешь, сочиняешь», — отмечает музыкант.

Жуков уже нашел на кастинге двух подопечных. По его словам, хоть начинающие музыканты не прошли в шоу, но при грамотном продюсировании их песни могут стать хитами. Дочь артиста Ника также присутствовала на мероприятии, но в качестве наблюдателя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие секреты хранит коллектив «Руки Вверх!».