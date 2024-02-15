Никаких больше вечеринок: популярный ночной клуб Lookin Rooms сгорел в Москве при пожаре в «Известия холл»

Фото, видео: Сандурская Софья / ТАСС; 5-tv.ru

Одна из версий инцидента — нарушение безопасности при ведении строительных работ.

В самом центре Москвы горел комплекс «Известий холл». Само историческое здание не пострадало.

Огонь уничтожил постройки, которые находились во дворе. В итоге выгорели порядка полутора тысяч квадратных метров.

Кто отвечает за эти здания и давно ли там проверяли систему безопасности, расскажет корреспондент «Известий» Кирилл Поляков.

В пристройке находился банкетный зал, который сгорел. Над зданием был купол из металлических листов — сейчас остался только обгоревший каркас.

Журналистам одним из первых удалось попасть в помещения, где начался пожар — это самый центр Москвы. Последнее время помещение пустовало.

Здесь располагался ночной клуб: танцпол, сцена, балкон второго этажа, вернее то, что от него осталось. Одно из самых узнаваемых зданий столицы — «Известия холл» — не пострадало.

Спасатели закончили проливку, сейчас вывозят строительный мусор и металлоконструкции. Пожар начался около шести утра.

Через несколько минут на место прибыли первые пожарные расчеты. Подъезды к зданию перекрыли полицейские.

Закрыли и несколько выходов в город из подземного перехода на «Пушкинской». Спустя два часа пожар удалось локализовать.

Полностью огонь потушили в районе десяти утра. Основное здание «Известий» не пострадало.

Сгоревший банкетный зал и клуб давно не эксплуатировали. И руководство комплекса собиралось сносить постройки.

«Там сгорели и (банкетный зал — Прим. ред.) „Известия Холл“, и Lookin Rooms. Клуб Lookin Rooms там же находится. Нет, исторические здания не затронуты, только фасад. Это помещение, внутри помещения, уже практически выселенное здание, которое под снос, исторической ценности не представляет. Когда проводилась проверка? Не могу сейчас точно сказать. Регулярно», — заявил гендиректор «Известия Холл» Александр Каплацкий.

Здание «Известий» построили в 1927 году по проекту архитектора Григория Бархина. До 1990-х годов здесь находилась типография газеты.

Вся редакция переехала в 2011-м. После этого помещения начали использовать в коммерческих целях.

Тогда и появились пристройки, которые сгорели. Что стало причиной пожара — пока неизвестно.

Обстоятельства выясняют следователи. Одна из версий — нарушение безопасности при ведении строительных работ.