«Взлеты и падения»: Немоляева с высоты прожитых лет дала честную оценку своей карьере

Немоляева заявила, что в карьере каждого актера есть взлеты и падения

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Звезда фильмов «Служебный роман» и «Гараж» посетила праздничный вечер в честь дня рождения Центрального дома актера.

В судьбе каждого актера есть успехи и неудачи. Так народная артистка РСФСР Светлана Немоляева ответила на вопрос, довольна ли она тем, как сложилась ее карьера.

Пообщаться со звездой корреспонденту 5-tv.ru удалось на вечере, посвященном дню рождения Центрального дома актера имени Яблочкиной.

«Не могу на такой вопрос ответить „да“ или „нет“. Это невозможно, потому что в актерской судьбе бывает все: взлеты и падения, неприятности и приятности, победы и непобеды… Жизнь многообразна, она идет своеобразными скачками. Поэтому одним словом на ваш вопрос ответить невозможно», — сказала 86-летняя актриса.

Немоляева — одна из самых известных и любимых россиянами отечественных актрис. Впервые на экране она появилась в 1945 году, продолжая сниматься до сих пор.

Количество сыгранных ею ролей в кино давно перевалило за сотню. Всенародную славу и любовь зрителей Немоляевой принесло участие в фильмах режиссера Эльдара Рязанова «Служебный роман» и «Гараж».

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Николай Цискаридзе высказался о молодом поколении актеров за кулисами праздничного вечера в честь дня рождения Центрального дома актера имени Яблочкиной.