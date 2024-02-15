С одним условием: в Финляндии назвали дату ввода в эксплуатацию Balticconnector

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO / Mikko Stig

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Местный оператор уже заявил о готовности начать ремонт.

В Финляндии планируют, что уже в конце апреля поврежденный газопровод Balticconnector будет введен в эксплуатацию. Об этом сообщила пресс-служба финского оператора Gasgrid.

«Предполагаемая дата ввода трубопровода в эксплуатацию — 22 апреля 2024 года, при условии, что ремонтные работы, которые начнутся в ближайшее время, будут проведены в соответствии с планом», — говорится в сообщении.

Ремонтировать газопровод начнут в марте, на эти работы закладывается порядка четырех недель. В настоящее время уже подготовлены необходимые материалы, а также выбраны ключевые партнеры.

Финский и эстонский операторы Balticconnector сообщили 8 октября 2023 года о резком падении давления в магистрали. Работа газопровода была приостановлена из-за подозрений на утечку.

Позже утечка подтвердилась, однако ее причины не установили. Президент Финляндии Саули Ниинисте предположил, что к повреждению магистрали привело внешнее воздействие. В то же время норвежские сейсмологи заявили, что в районе, где пролегает трубопровод, ночью на 8 октября был зафиксирован, предположительно, взрыв.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Финляндии назвали маловероятным случайное повреждение Balticconnector. В расследовании сотрудничают Хельсинки и Пекин.