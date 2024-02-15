«Мы все равно семья»: Лада Дэнс рассказала о жизни уехавших в Европу детей

Певица Лада Дэнс рассказала, что ее дети живут в Европе

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

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Дочь певицы, например, училась в Лондоне.

Дети певицы Лады Дэнс переехали в другую страну. Об этом артистка рассказала изданию utro.ru в Кремле на мероприятии, посвященном Дню святого Валентина.

Сын звезды Илья родился в 1997 году. Он закончил Московский государственный строительный университет и стал архитектором.

Дочь артистки Елизавета еще со школы училась в Англии и окончила один из университетов Лондона, получив образование дизайнера. Сейчас же наследники Дэнс полностью обосновались в Европе.

«Мы все равно большая семья, творческая единица. Даже на расстоянии постоянно что-то креативим вместе», — рассказала певица.

Она отметила, что дочь дает ей много полезных советов. Также певица сотрудничает с сыном, но не по музыкальным проектам.

«Любящая мать детей отпускает, важно уметь это делать. Я каждый раз медитирую и говорю себе: „Я — любящая мать!“» — поделилась Дэнс.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, с кем встречается Лада Дэнс.