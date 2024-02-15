Эстония разводит руками: в Таллине боятся, что какая-либо страна выдаст Каллас
Генпрокурор Эстонии Пармас: какая-то страна может выдать Каллас России
Фото: Reuters / POOL
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Риск возрастет, когда премьер уйдет в отставку и начнет путешествовать.
Какая-нибудь страна может выдать разыскиваемую Россией премьер-министра Эстонии Каю Калллас. Об этом заявил эстонский генпрокурор Андрес Пармас в беседе с Delfi.
«Если какая-то страна решит отказаться от своих обязательств и сослаться, например, на заключенный с Россией договор об экстрадиции, то мы сможем лишь развести руками и апеллировать к закону», — сказал он.
С возбуждением уголовного дела поездки Каллас за рубеж становятся более опасными. Дело в том, что международное дипломатическое право должно гарантировать защиту, но Эстония требовать этого у третьих стран не может. К тому же, риск возрастет после отставки Каллас с поста премьера.
На днях МВД России объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас. В базе также появились карточки госссекретаря Эстонии Таймара Петеркопа и министра культуры Литвы Симонас Кайрис. Указывалось, что данные лица разыскиваются в рамках уголовной статьи, однако не уточнялось, о какой именно речь.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя решение МВД, отметила, что Каллас должна ответить за совершенные преступления перед памятью освободителям мира от нацизма и фашизма.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что МИД Эстонии вызвал временного поверенного РФ Ленара Салимуллина из-за розыска Каллас.