Физика или химия: что такое настоящая любовь

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO / Zoonar.com / Yuri Arcurs peo

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Можно ли объяснить возникновение глубокого чувства?

Сильное чувство, которое может исцелить или уничтожить. Без него жизнь теряет смысл. Оно не поддается логике, оно выше разума. И имя ему — любовь. Ощущения, которые вызывает любовь могут быть абсурдны. Человек может терять аппетит, терять контроль над эмоциями, путаться в мыслях, потеть и многое другое. Так что же такое любовь? Физическое влечение или глубокое чувство, не поддающееся объяснению. Для издания «Страсти» ответ на этот вопрос попытались найти эксперты.

Настоящая любовь

Сваха и директор брачного агентства «Импульс» Галина Карасева объяснила, что настоящая любовь приходит с годами. Зрелая любовь проходит три стадии: увлеченность, влюбленность, настоящую любовь.

В стадии увлеченности потенциальные влюбленные испытывают сильную тягу друг к другу. Здесь людям важно внимание. Это эйфория, когда кажется, что весь мир крутится вокруг вас двоих. Увлеченность перерастает в влюбленность, если появляется душевная связь.

Влюбленность — более глубокий и устойчивый уровень. Здесь возникает сильное желание быть рядом с возлюбленным и заботиться о нем. А фаза настоящей любви характеризуется бескорыстной привязанностью и полным принятием партнера, несмотря на его недостатки. Доверие и уважение — главные черты настоящей любви.

«Настоящая любовь выходит за рамки временных чувств и позволяет людям строить крепкую и продолжительную связь, основанную на взаимном уважении и поддержке», — уточнила Карасева.

Успех любовной связи

Психотерапевт, эксперт женских трансформаций, коуч Level 1 ICF, энергопрактик Ксения Лапина объяснила, что успех отношений между партнерами зависит от разных факторов. Существуют исследования, которые утверждают, что люди влюбляются благодаря выделению гормонов: окситоцина, дофамина, серотонина и эндорфина. Они играют важную роль в физиологических процессах организма.

«За первый этап влюбленности отвечает гормон фенилэтиламин, который выделяется вместе с серотонином и дофамином, которые повышают симпатию, эмоциональную теплоту и даже наращивают сексуальное напряжение, обеспечивая нам светящийся взгляд и прилив энергии», — отмечает психотерапевт.

На следующем этапе формируется нежность и привязанность. Примечательно, что гормоны могут быть причиной временного эмоционального возбуждения.

«Сама по себе химия не может объяснить глубину и сложность, которые присутствуют в любовных отношениях. Успех любовной связи зависит от многих факторов, включая уровень совместимости, общие ценности, взаимопонимание и умение проявлять заботу друг о друге», — считает эксперт.

У Лапиной есть собственная формула любви:

Любовь = дружба + влюбленность

Дружба = симпатия + уважение

Влюбленность = страсть + симпатия

Любовь — это объединение химических процессов и глубинных чувств. А чувства выходят далеко за рамки биологии.

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