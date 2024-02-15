Фото, видео: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Актер рассказал, чем его привлекло участие в только что вышедшей картине «Между нами лето».

Актер Георгий Дронов, ставший знаменитым благодаря участию в суперхите «Воронины» и других комедийных теле- и кинопроектах, признался, что в определенный момент ощутил усталость от этого жанра. Однако позднее понял, что и в комедии может полностью реализовать свой актерский потенциал.

«Я в свое время рефлексировал: да что ж такое — комедия и комедия, дайте драму какую-нибудь сыграть! Сейчас я понимаю, что жанр трагикомедии тоже очень востребован, эмоционально абсолютно все поглощает и дает реализовать», — сказал актер в общении с журналистами на премьере фильма «Между нами лето» в кинотеатре «Иллюзион».

В новой картине, снятой в жанре романтической музыкальной мелодрамы, Дронову досталась роль отца главного героя. Актер отметил, что ему было интересно попробовать себя в новом амплуа, отличном от его традиционных комедийных персонажей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как изменилась жизнь звезды сериала «Воронины» Георгия Дронова после закрытия проекта.