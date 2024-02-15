Белоруссия ввела режим контртеррористической операции на границе с Украиной
В Белоруссии на границе с Украиной вели режим КТО
Фото: © РИА Новости / Виктор Толочко
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Местное население просят не паниковать.
В приграничном районе Белоруссии введен режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщает государственное издание Белта со ссылкой на информацию Управления КГБ по Гомельской области.
Режим КТО был объявлен в Лельчицком районе Гомелськой области. Правоохранители просят население не паниковать, сохранять спокойствие и незамедлительно подчиняться требованиям силовиков.
О причинах введения КТО не сообщается.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Калининградской области был задержан мужчина за сбор данных о России и Белоруссии.