В МИД Норвегии высказались о возможном выходе России из Арктического совета

В МИД Норвегии признались, что будут сожалеть, если РФ покинет Арктический совет

Фото: www.globallookpress.com / Jörn Friederich

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Речь о международной организации, члены которой заботятся о природе приполярных районов.

Норвегия будет сожалеть, если Россия выйдет из Арктического совета. Об этом заявила советник по связям с общественностью МИД Норвегии Марикен Бруусгор Харбиц.

Арктический совет — международная организация, целью которой является охрана природы в приполярных район. В нее входят восемь государств: Россия, Норвегия, Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Швеция и США. Известно, что РФ не вышла из объединения, однако приостановила выплату ежегодных взносов.

В этом году председательствует в объединении Норвегия.

«Цель Норвегии — сохранить Арктический совет в целом, со всеми восемью членами. Мы считаем, что крайне важно, чтобы именно страны Арктического совета взяли на себя основную ответственность за решение общих проблем и обеспечение жизнеспособности и устойчивости региона. Поэтому мы будем сожалеть, если кто-то из восьми членов решит покинуть объединение», — передает РИА Новости слова Харбиц.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Норвегию призвали готовиться к войне с Россией.