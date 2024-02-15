ВСУ атаковали Белгородскую область ракетами РСЗО «Вампир»
Фото: Силантьев Евгений / ТАСС
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Над регионом были сбиты 14 снарядов.
Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область ракетами реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Вампир». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
«Около 12:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, над регионом силами противовоздушной обороны (ПВО) сбили 14 снарядов.
Немногим ранее власти Белгородской области сообщили о ракетной опасности. Местных жителей просили покинуть улицы и укрыться в зданиях, по возможности оставаться дома.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что женщина пострадала при атаке украинских террористов на Белгородскую область.