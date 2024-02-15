«Меня брали в заложники террористы»: Сергей Жуков рассказал о гастролях в 90-е

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

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Певец посетил премьеру фильма «Между нами лето», где пообщался с журналистами и раскрыл детали своей бурной концертной молодости.

Гастролировать в 90-е было страшно для российских артистов, но именно в те времена они могли испытать по-настоящему неистовую любовь фанатов, которая нынешнему поколению поп-звезд может только сниться. Об этом лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков рассказал журналистам на премьере фильма «Между нами лето», прошедшей в кинотеатре «Иллюзион».

Звезда российской эстрады 90-х посетил показ картины, чтобы поддержать исполнителя главной роли — Влада Прохорова. Молодой актер сейчас снимается в фильме о группе «Руки вверх!», где играет самого Жукова на заре его карьеры в шоу-бизнесе. Ожидается, что картина выйдет в октябре.

«А вы знаете, что меня в заложники брали террористы в Тбилиси? И не узнаете, потому что в фильм это не вошло. Но когда-нибудь мы и об этом снимем. Нет, чего только не было. Это был вообще кошмар, те времена были очень страшными», — признался Жуков, отвечая на вопрос о гастролях в 90-е.

Вместе с тем артист с теплотой вспоминает те годы, поскольку именно тогда обрел славу и любовь поклонников. Жуков посетовал, что сегодняшний российский зритель избалован концертами звезд и уже не так страстно реагирует на них. В 90-е же выступление «Руки вверх!» в любом российском городе было событием «вселенского» масштаба, на которое собиралось едва ли не все местное население.

«У нас были истории — мы в фильме это тоже покажем — когда они (фанаты — Прим. ред.) поднимали автобус и несли на руках! А мы орали, потому что, если бы автобус завалился, погибло бы человек 50! И это страшно. Но! Такого уже не будет. Не будут какого-нибудь молодого рэпера таскать [на руках], не будут 20 тысяч человек бежать за ним по стадиону, чтобы поцеловать. Такого уже не будет, времена другие», — отметил Жуков.

Фронтмен «Руки вверх!» с ностальгией вспоминает эпоху стадионных концертов, когда поклонники группы забивали до отказа 20-тысячные трибуны, а еще тысяч 40 фанатов, которым не досталось билетов, буквально сносили ограждения и милицейские кордоны, чтобы проникнуть на площадку и послушать «Крошку мою» и другие хиты коллектива.

«Подходит мужчина и говорит: „Сергей, не говорите им только типа ‚я вас люблю, поднимите руки‘, потому что они захотят побежать, и, если они побегут, то это все…“. И однажды они побежали, и мы были вынуждены залезть под сцену, а военные стреляли в воздух, чтобы разогнать толпу. Вот что такое 90-е! Это классно, я счастлив что это видел, был к этому причастен», — заключил артист.

Ранее Сергей Жуков в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru раскрыл детали фильма о группе «Руки вверх!», который совсем скоро выйдет на экраны.