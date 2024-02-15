Особый повод не нужен: как добавить блеска в повседневные образы

Фото: Abaca Press / ТАСС

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Обычно перья и пайетки ассоциируются с праздником или вечерним выходом. Однако современные дизайнеры предлагают носить их и в будние дни, но только аккуратно.

Блеск пайеток украсит повседневную одежду, сделает ее более интересной и просто поднимет вам настроение. Стилист-имиджмейкер и дизайнер Любовь Лебедева поделилась с изданием «Страсти», как стилизовать пайетки и перья под свой повседневный образ.

Прежде, чем подавлять блеск в гардероб, нужно определиться с типом вещей. Не каждое платье или свитер может сочетаться с пайетками. Выбирайте лаконичные модели: платье на бретелях, юбку-карандаш, майки в бельевом стиле, жакеты мужского кроя.

Предпочтения лучше отдавать пайеткам темного цвета. Например, бронзовым или темно-золотым. Яркие цвета лучше добавлять дозировано.

Пайетки могут отлично влиться в спортивный образ. Они подойдут к кроссовкам, самбо или лоферами. С помощью блеска спортивный образ можно превратить в элегантный спорт-шик. В таком наряде можно смело отправляться на прогулку.

Если вы хотели добавить что-то необычное в своей гардероб, то присмотритесь еще и к перьям.

«Если вы не равнодушны к перьям и хотите носить их не только по особым поводам, но и в повседневной жизни, используйте их в качестве дополнительной отделки, но не основы. Например, наденьте офисное платье нейтрального оттенка с отделанными перьями рукавами или низом. К однотонным классическим брюкам или джинсам подойдут кофты и топы с перьями в тон низа. Носите пальто и шляпы, украшенные перьями или вставками из них», — рассказала стилист.

Не бойтесь экспериментировать со своим образом, ищите свой стиль.

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