В Белгороде объявлена ракетная опасность

Фото: www.globallookpress.com / Bodo Schackow

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Местных жителей просят пройти в укрытия.

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность. Об этом сообщает администрация города в официальном Telegram-канале.

В городе запущена сирена. Местных жителей просят покинуть улицы и укрыться в зданиях, по возможности оставаться дома. Также необходимо держаться как можно дальше от окон и не подходить к ним, пока опасность не минует.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал в своем Telegram-канале губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что женщина пострадала при атаке украинских террористов на Белгородскую область.