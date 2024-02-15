Речь о миллиардах: в Европе посчитали, сколько денег нужно Украине для восстановления

Фото: www.globallookpress.com / Stefan Klein

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При оценке специалисты учитывали «прямой физический ущерб» и экономические показатели страны.

На восстановление Украины после окончания российской спецоперации понадобится 452,8 миллиарда евро. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.

Год назад ООН публиковал информацию, согласно которой Украине ближайшие десять лет требовалось порядка 411 миллиардов евро, однако к концу 2023 года данные обновились.

«Согласно обновленной совместной оперативной оценке ущерба и потребностей, опубликованной сегодня правительством Украины, Группой Всемирного банка, Еврокомиссией и Организацией Объединенных Наций, по состоянию на 31 декабря 2023 года общая стоимость реконструкции и восстановления Украины в течение следующего десятилетия составит 486 миллиардов долларов или 452,8 миллиарда евро», — говорится в новой оценке ЕК.

При оценке специалисты учитывали «прямой физический ущерб» и экономические показатели Украины, которые даже зарубежные «партнеры» киевского режима называют нежизнеспособными без иностранных вливаний.

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