Фото: www.globallookpress.com / Walter Bibikow

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Евросоюз вновь не смог согласовать очередной пакет антироссийских ограничений.

Позиция Венгрии помешала послам стран Евросоюза одобрить очередной пакет санкций против России. Об этом сообщает издание Financial Times.

По данным СМИ, Венгрия выступила против принятия новых антироссийских санкций, среди озвученных причин — нежелание Будапешта накладывать ограничения на некоторые китайские компании. По другой версии, у дипломатов было недостаточно времени, чтобы досконально ознакомиться с содержанием документа.

«Венгрия была единственной, кто голосовал против на встрече послов стран ЕС вчера, в противном случае был бы одобрен санкционный пакет, нацеленный против почти 200 физлиц и компаний из России, Китая и других стран», — передает издание информацию своего источника.

Впрочем, в Евросоюзе планируют продолжить обсуждение нового пакета санкций против России уже на следующей неделе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ЕС собирается внести в 13-й пакет санкций против РФ 193 новых пункта.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. США, страны ЕС и НАТО вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия РФ якобы является вторжением. Однако главные цели СВО — демилитаризация и денацификация Украины. Тем не менее Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.