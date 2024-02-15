В Шереметьево закрывался пункт досмотра: что произошло?

В аэропорту Шереметьево закрыли пункт досмотра из-за зажигалки в виде гранаты

Фото, видео: Сандурская Софья / ТАСС; 5-tv.ru

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Когда работа с пассажирами в воздушной гавани возобновится?

Пункт досмотра в терминале C в международном аэропорту Шереметьево пришлось закрыть из-за обнаруженного у пассажира предмета, похожего на взрывное устройство. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

«Сотрудники АО „Шереметьево Безопасность“ обнаружили предмет, похожий на взрывное устройство, при досмотре ручной клади одного из пассажиров», — говорится в сообщении.

Все случилось в 05:58 по московскому времени. Кадры очередей в терминале оказались в распоряжении 5-tv.ru. После обнаружения находки специалисты провели регламентные мероприятия, вызвали полицию и сообщили о случившемся в госорганы.

Пассажиров и сотрудников аэропорта перенаправили на другой вход в терминал.

Прибывшие на место взрывотехники Росгвардии выяснили, что найденный предмет не несет угрозы окружающим. Им оказалась зажигалка в виде аналога боевой ручной гранаты. К настоящему времени работа пункта досмотра возобновлена.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в аэропорту Москвы задержали экс-гендиректора «Медицина 24/7» Олега Серебрянского. Бывший главврач и основатель клиники находился в международном розыске с 2021 года.