Украине предсказали потерю других территорий: «Тут нужно быть реалистом»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Евросоюз теме временем может оказаться один в вопросе продолжения поставок оружия киевскому режиму.

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут вынуждены покинуть и другие территории, которые еще не взяли под контроль российские войска. Об этом заявил немецкий военный эксперт Карло Масала в беседе с ZDF.

«В ближайшем будущем украинцы будут вынуждены покинуть города, которые они до сих пор хорошо защищали», — заявил он.

Эксперт указал на то, что киевскому режиму не хватает боеприпасов, именно поэтому обороняться будет сложно. Кроме того, Масала считает, что приход к власти США бывшего лидера Дональда Трампа приведет к трудностям в вопросах поставки оружия Украине. В таком случае Евросоюз останется один и будет вынужден решать проблему в одиночку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российские десантники продолжают выдавливать ВСУ на артемовском направлении.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.