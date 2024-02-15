В портах США оказались заблокированы тысячи авто Porsche, Bentley и Audi

Фото: www.globallookpress.com /Egon Bömsch

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Какой запрещенный компонент был обнаружен в машинах?

Тысячи авто Bentley, Audi и Porsche оказались конфискованы в портах США после того, как владелец последнего производителя — концерн Volkswagen нашел китайскую деталь. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на неназванные источники.

«Тысячи автомобилей Porsche, Bentley и Audi были конфискованы в портах США после того, как поставщик Volkswagen обнаружил в автомобилях китайский компонент, нарушающий законы о борьбе с принудительным трудом», — говорится в публикации.

Этот электронный компонент прибыл из «западного Китая». О его происхождении Volkswagen Group не знал, известно стало лишь после предупреждения поставщика. После этого концерн сразу же сообщил властям США о случившемся.

Автопроизводитель решил в этой связи отложить поставку машин до конца марта. Причем эта проблема затронула порядка тысячи спортивных авто и внедорожников Porsche, еще столько же Audi, а также несколько сотен Bentley.

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