Российские десантники продолжают выдавливать ВСУ на артемовском направлении

Фото, видео: Булкин Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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Противник сдаваться без боя не хочет, однако наши подразделения продвигаются вперед.

Боевой выход с риском для жизни: российские десантники работают в освобожденном Артемовске. Подразделения все дальше отодвигают противника в глубину обороны, не давая возможности контратаковать. На каком участке сейчас развернулось самое ожесточенное противостояние, увидел корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Выжимая максимум по спидометру своего квадроцикла, разведчики ВДВ выходят на окраину Артемовска. Техника не подводит — в целости добираемся до зоны работы нашего беспилотного отряда

Мгновение, и хищник — так бойцы называют свой FPV-дрон — выходит на охоту. Первая цель основная — антенна связи противника. А вот вторая оказалась случайной. Рядом на пикапе передвигались визави наших десантников — разведчики ВСУ.

На поиски наших операторов БПЛА тут же вылетел вражеский дрон-разведчик.

«Остались еще в Артемовске дома, где можно укрыться как раз в такую минуту, когда даже через наушники хорошо слышно, что наверху работает вражеский беспилотник, бойцы пока все в укрытии и ожидают, когда средствами РЭБ его потушат и уже после можно будет двигаться, но пока только подъезд», — передает с места корреспондент Денис Кулага.

Разведка выявляет возможное место работы отрядов БПЛА ВСУ и запрашивает огонь артиллерии. Сразу по нескольким группам украинских военных в поселке Красном, еще его называют Ивановским, наносят мощный удар.

Красное — главный населенный пункт на пути к основной цели наших сил — городу Часов Яр. Если оборона здесь падет, то следом начнет рушиться вся линия защиты ВСУ на артемовском направлении. Поэтому за маленький спутник Часов Яра идут уже несколько недель ожесточенные бои.

«Изначально у нас работает разведка, то есть вычисляем точки, огневые позиции, корректируем. Стрелковый бой и они бегут от нас. То есть, силы получаются не равные, но тем не менее, мы идем вперед», — рассказывает российский боец.

Огневую поддержку уже на соседнем донецком направлении оказывают танкисты 150-й дивизии. И таким образом огневая мощь фронта растягивается уже не на десятки, а на сотни километров, подавляя орудия противника.

Для оппонентов создаются невыносимые условия: сложно не то, что вычислить, откуда идут удары, но и какие орудия при этом задействованы. Таким образом, пока работают одни, другие спешно и безопасно покидают свои огневые участки.

«Ну и, соответственно, у нас не больше десяти секунд на эвакуацию. Вот прибыл квадроцикл, и мы двигаемся дальше», — отмечает Денис Кулага.