«Более предсказуемый»: какого кандидата Путин «поддерживает» на выборах в США

Фото, видео: Zuma / ТАСС; 5-tv.ru

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Западные СМИ продолжают обсуждать интервью Владимира Путина.

На новые высказывания президента России Владимира Путина уже отреагировали зарубежные СМИ. Так, CNN в первую очередь обращает внимание на слова о том, что конфликт на Украине можно было закончить еще полтора года назад. И что были достигнуты определнные договоренности.

Но больше всего западных журналистов заинтересовала та часть интервью, которая касается американских выборов. Reuters на первое место вынес тезис, что Путину больше нравится "более предсказуемый" Байден, чем Трамп. А Politico отметило, что в интервью наш лидер решил пресечь спекуляции о плохом умственном состоянии нынешнего главы Белого дома.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин заявил о некорректности вмешательства в предвыборную кампанию в США.