Черный дым и десятки пожарных машин: детали возгорания в здании «Известия Холл»

Фото, видео: МЧС России / ТАСС; 5-tv.ru

Обильный снегопад, накрывший Москву, не давал понять масштаб пожара. Однако позднее выяснилось, что огонь охватил 1,5 тысячи квадратных метров. Что еще известно?

Мощный пожар в самом центре Москвы. Огнем охвачено два здания, рядом с концертным залом «Известия Холл». Оба строения расположены во дворе, поэтому с улицы виден только столб дыма. Но нашему коллеге, корреспонденту «Известий» Александру Шпаку удалось попасть буквально в эпицентр пожарных работ.

«Центр Москвы, Пушкинская площадь, блеск сирен, десятки пожарных машин. Горит один из самых известных символов Москвы — „Известия Холл“. Нам удалось приехать на место ЧП заранее и даже войти во внутренний двор здания», — рассказал журналист.

Однако вскоре стало ясно, что пожар куда более серьезный. Огромный столб дыма над зданием просто не было видно из-за обильного снегопада.

Как сообщают пожарные, площадь возгорания составила 1500 квадратных метров. Сотрудники «Известия Холл» сумели покинуть здание самостоятельно. Как нам удалось выяснить, изначально возгорание возникло в ночном клубе, который находится в этом же здании.

Сейчас территория вокруг здания оцеплена, перекрыта Тверская улица и прилегающие переулки, так что лучше автомобилистам по пути на работу избегать центра города.

Сейчас спасатели работают внутри здания. Пожар сложный, много лестниц и этажей. Есть неподтвержденная информация о том, что внутри может находится человек, который не успел вовремя эвакуироваться. Кроме того, в МЧС сообщили о том, что внутри одного из заведений могли храниться газовые баллоны.

И как стало известно несколько минут назад, пожар в центре Москвы удалось локализовать. Позднее стало известно о ликвидации открытого горения.