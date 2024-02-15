Купол обрушился внутри горящего в Москве здания «Известия Холл»

Фото, видео: Метцель Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

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Внутри строения могут находиться газовые баллоны.

Купол металлического строения обрушился внутри горящего здания «Известия Холл» в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«В настоящее время в результате пожара внутри двора здания „Известия холл“ обрушился купол металлического строения», — сообщили в оперативных службах.

Предполагается, что там находятся газовые баллоны. Огнем охвачены три металлических здания на внутридворовой территории.

Корреспондент «Известий» Леонид Клименчук побывал на месте происшествия и тоже сообщил об обрушенном куполе. По его словам, на месте работают минимум десять пожарных машин.

Ранее 5-tv.ru сообщал о пожаре в здании «Известия холл» в Москве». По данным МЧС, огонь возник в административном здании, которое находится на реконструкции. Пожару присвоен третий уровень сложности. на месте работают оперативные службы.