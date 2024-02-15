Санкт-Петербург парализовало в 10-балльных пробках из-за сильной метели

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru

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В Смольном уже назвали зиму 2024 года чересчур снежной.

Жители Петербурга приходят в себя после мощного снегопада, который на них уже обрушился. Метель началась в вечерний час-пик и мгновенно парализовала город. На магистралях тут же возникло множество мелких аварий. Автомобили встали в десятибалльных заторах. На уборку улиц вышел весь штат дворников и коммунальной техники, но быстро справиться с последствиями снежной стихии все равно не удалось. Корреспондент «Известий» Диана Чуприна передает из Северной столицы.

Северную столицу накрыл очередной снегопад. Пешеходам пришлось пережить настоящее испытание. Под ногами — снежная каша, под ней — лед. В условиях плохой видимости идти по тротуару стало еще сложнее. Непросто пришлось и автомобилистам. Обильный снегопад привел к десятибалльным заторам на дорогах.

«Пробки сегодня были, конечно, фантастические. Благо я тут недалеко возле дома работал, быстро до дома добрался», — рассказывает местный житель Олег.

Но не всем так повезло. Одни водители отчаянно пытались пробить себе путь через сугробы, другие, потеряв надежду сдвинуться с места, бросали автомобиль и добирались своим ходом.

«Слава Богу не застревала, но на всякий случай. Бывает, что бруствер наметает, машина проходит, и приходится вылезать», —прокомментировала Татьяна.

В комитете по благоустройству уверяют, что к снегопаду готовились заранее: на улицы Петербурга вышли 800 снегоуборочных машин и около 1000 дворников. Но результат уборки петербуржцы заметили далеко не во всех районах города

«Все жалуются, Московский район, другие районы. Все очень жалуются, что плохо убирают. У нас, я могу сказать — отлично. Первый раз за все года — отлично», —отмечает местная жительница Татьяна.

На этой неделе на нескольких улицах на Чернышевской и Петроградской стороне тестируют антигололедное средство отечественного производства.

«Этот асфальт обработан инновационным средством „Бионорд“. В отличие от соли он не образует снежную кашу. Кроме того, асфальт меньше скользит», — передает с места корреспондент Диана Чуприна.

Пока комитет по благоустройству соотносит цену и качества «Бионорда», улицы посыпают солью.

«Очень много реагентов, собаки страдают. Трещины на лапках, они постоянно кусают лапки. После каждого выхода собаку нужно, естественно, мыть, обрабатывать лапы. Собаке гулять на улице очень тяжело», —сетует Ксения.

В Смольном говорят, эта зима чересчур снежная, и Петербург утопает в снегу. И дело не в количестве выпавших осадков, а в количестве рабочих рук — их по-прежнему не хватает. Правда, нашлись и те, кому непогода оказалась на руку. В таких условиях спрос на доставку еды неуклонно растет.

«Вот, курьерством занимаюсь, это наоборот даже в плюс. Больше заказов, больше спрос из-за трудных условий», — рассказывает курьер Даниил.

Сегодня перед работой, многих автомобилистов, помимо утреннего кофе, будет ожидать еще и зарядка. Прежде чем двинуться в путь — придется очистить машину от снега.

Неотъемлемый зимний атрибут в машине любого автомобилиста — лопата. Если снегоуборочная техника до вас не доехала, а дворник заболел, у вас всегда есть свой хозяйственный инструмент и мощность в одну человеческую силу. Главное, научится ей пользоваться.