Такер Карлсон пришел в восторг от метро в Москве

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Белоусов; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Он подчеркнул, что именно по состоянию инфраструктуры можно понять общество, в котором находишься.

Американский журналист Такер Карлсон продолжает делиться яркими впечатлениями от поездки в Россию. В этот раз целый выпуск своей программы он посвятил Московскому метро, а конкретно — станции «Киевская». Телеведущий поразился, насколько подземный транспорт в нашей стране отличается от американского.

«Здесь нет граффити, нет грязи, нет неприятных запахов. Здесь нет ни насекомых, ни наркоманов, ни людей, которые только и ждут, чтобы столкнуть вас на железнодорожные пути и убить вас. Нет, здесь идеально чисто. Как в России, в стране, которая, как нам говорят, является заправочной станцией с ядерным оружием, есть метро, на котором обычные люди привыкли добираться на работу и домой каждый божий день, которое лучше, чем что-либо в нашей стране», — признался он.

Карлсон остался в восхищении от посещения исторической станции, построенной 70 лет назад, но сохранившей лоск до сих пор. Он подчеркнул, что именно по состоянию инфраструктуры можно понять общество, в котором находишься.