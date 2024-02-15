Здоровье Байдена и возможный арест Карлсона: главное из большого интервью Путина

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Казаков; 5-tv.ru

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Какие темы затронул глава государства?

Спецоперация на Украине стала ответом Москвы на отказ Киева выполнять Минские договоренности. Еще одной причиной стали удары ВСУ по Донбассу.

Об этом Владимир Путин заявил в большом интервью, которое дал по итогам Форума будущих технологий в Москве. Разговор коснулся широкого круга тем.

Среди них — внешняя политика США и недавняя беседа с журналистом Такером Карлсоном. Корреспондент «Известий» Виктор Синеок внимательно выслушал заявления президента.

Это отчасти интервью об интервью — многие вопросы касаются того, что Путин ранее рассказал Карлсону. Тот разговор в Кремле привлек огромное внимание Запада. Лидеры Великобритании и Германии уже отреагировали: гнев, отрицание, истерика.

— Хорошо, что они смотрят и слушают, что я говорю. Но вот то, что они извращают то, что я говорю — это плохо.

Слова Путина о причинах СВО для западной публики пересказывают с искажением. Дескать, боялись, что НАТО нападет на Россию.

Но Путин такого не говорил. Расширение альянса нашу страну беспокоит, но триггером стало другое.

— Полный отказ сегодняшних украинских властей от выполнения Минских соглашений и непрекращающиеся атаки с многочисленными человеческими жертвами на непризнанной нами в течение восьми лет республики Донбасса, Луганскую Народную Республику и Донецкую Народную Республику, которые обратились в конечном итоге к нам с просьбой о признании. В виде бесперспективности решения вопросов в рамках Минских соглашений мы их признали, потом заключили с ними договор известный «О дружбе и взаимопомощи» и в соответствии с уставом Организации Объединенных Наций исполнили свои обязательства по этому договору. Как я сказал, мы войны не начинали, только пытаемся ее прекратить.

СВО стала и ответом на убийство мирных людей в Донбассе. Но вооруженный конфликт прекратить можно было быстро.

С украинской стороной об условиях договорились, потом договоренности порвали. Как рассказал глава украинской правящей партии, Борис Джонсон уговорил их воевать — Путин об этом говорит в телевизионных терминах.

— Вы посмотрите синхрон. Мы же его за язык не тянули. Он сказал то, что думал. Зачем он это сказал, я не знаю. Такой откровенный человек. Бывший премьер-министр, господин Джонсон, не мог приехать сам по личной инициативе без консультации с Вашингтоном на этот счет. Наверняка такие консультации не только были, а я думаю, что он просто поехал в командировку за счет американской администрации. Они ему командировочные заплатили за это.

Обо всем этом Путин подробно рассказывал и Карлсону — тот слушал внимательно. Теперь выслушивает упреки, что президента не перебивал, но, видимо, в этом и был хитрый план.

— Я думаю, что ваш Карлсон — когда я говорю «ваш», имею в виду, что он представитель вашего журналистского цеха, — опасный человек. Выслушивал мои длительные идеологии, особенно касающиеся истории. И не давал мне повода сделать то, к чему я был бы готов. Поэтому, откровенно говоря, полного удовольствия от этого интервью я не получил.

Разговор Путина с американским журналистом вообще сильно задел американские элиты. Карлсон улетел из России и он обещал вернуться — в США. Но пока путешествует по миру, а дома его предлагают арестовать, как Джулиана Ассанжа.

— Ассанжа хотя бы обвиняли в том, что он выдал какие-то государственные секреты. Карлсону это трудно прилепить, потому что он вообще не касался никаких секретов. Тем не менее, наверное, теоретически все возможно в сегодняшней Америке, в сегодняшних Соединенных Штатах. С точки зрения самого Карлсона это было бы печально, я ему не завидую, но это его выбор, он знал, на что он шел. Но с точки зрения того, чтобы люди во всем мире поняли, что такое современная либерально-демократическая, в кавычках, диктатура, которая ярко представлена в сегодняшнем правящем классе США, это было бы, наверное, неплохо. Они бы показали тогда свое истинное лицо.

Об истинном лице западного либерализма Путин тоже рассказал. Вот решения главы МИД Германии Анналена Бербок, что вышла из партии «зеленых», делают Германию только грязней.

Электростанции вынуждены работать на угле, а не на безвредном российском газе. Недавно выяснилось, что ее дедушка был убежденным нацистом.

И во многих немецких семьях были такие родственники. Но нынешние немцы не должны за них отвечать.

— Нельзя на людей сегодняшнего поколения перекладывать ответственность за то, что творил Гитлер и его приспешники. Не только в Германии, но и в других частях мира, Европы и так далее. Надо исходить из реалий сегодняшнего дня, смотреть, кто на самом деле чем занимается и какую политику проводит. Вот сейчас во многих странах, даже в тех, в которых, казалось бы, это и не должно было бы звучать, как политический лейтмотив, но звучит, к сожалению. Что я имею в виду? Какая-то исключительность каких-то народов перед другими. Какая-то избранность и так далее. Послушайте, с этого нацизм и начинался.

Путин предложил вести антинацистскую пропаганду на глобальном уровне, чтоб и США она коснулась. О кандидатах в президенты Штатов говорил осторожно, стараясь не вмешиваться в кампанию.

О когнитивных способностях Джо Байдена российского президента тоже спросили. Медицинская техника за спиной Путина придала этому вопросу особый шарм, но он сказал, что не врач — и диагноза не поставил.

— Я, когда встречался с Байденом в Швейцарии, было, правда, несколько лет назад, три года, ну и тогда уже говорили о том, что он недееспособен, ничего подобного я не увидел. Ну да, он подглядывал в свою бумажку. Я, честно говоря, подглядывал в свою — ничего такого. Но то, что он где-то выходя из вертолета, ударился головой об этот вертолет, а кто у нас не ударялся где-нибудь головой? Пусть первый бросит в него камень.

— (Для нас кто лучше, Байден или Дональд Трамп? — Прим. ред.) Байден. Он человек более опытный. Он прогнозируемый, он политик старой формации, но мы будем работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ.

И работать с нами избранному президенту придется. А еще ему расхлебывать решения нынешней администрации по Украине — явно придется принимать непростые решения.

— Видимо, они и рассчитывали на такой результат. Но так, как я и сказал господину Карлсону, могу и вам повторить, если они видят, что результат не получается, видимо, нужно вносить коррективы. Но это уже вопрос искусства политики, потому что политика, как известно, это искусство компромиссов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин заявил об отсутствии смысла в дальнейшем существовании НАТО.