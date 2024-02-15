Фото: www.globallookpress.com / CNP AdMedia

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Союзники политика также якобы ведут обсуждения по поводу «двухуровневого альянса НАТО».

Дональд Трамп планирует принудить Украину к мирным переговорам с Россией в случае победы на выборах президента США. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Советники Трампа также обсуждали возможность собрать президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина за столом переговоров в начале потенциального второго срока», — говорится в материале.

С этой целью Трамп, сказал один из источников, может пригрозить Киеву прекращением военной поддержки. Москве же якобы передадут «угрозу по поводу увеличения военной помощи» ВСУ.

Союзники Трампа, говорится в материале, также якобы ведут обсуждения по поводу «двухуровневого альянса НАТО», где пятая статья, подразумевающая коллективную защиту членов при нападении, будет применяться только к странам, которые выполняют цели по расходам на оборону.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что в МИД России заявили об отсутствии на Западе и Украине воли к миру.