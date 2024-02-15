Звездные войны: США предупредили союзников о «российской угрозе»

Фото: www.globallookpress.com / NASA

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Чем обеспокоен Белый дом на этот раз?

Власти США проинформировали американский Конгресс и союзников в ЕС о новых разведданных по поводу военных возможностей России. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Они, как утверждается, якобы связаны с попытками России создать ядерное оружие, которое затем будет размещено в космосе. По оценке одного из источников, такие перспективы пока не представляют серьезной угрозы для США.

Ранее 5-tv.ru писал, что ракета «Союз-2.1В» стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области. Она успешно вывела на целевую орбиту спутник в интересах Минобороны России.

Как в нашем военном ведомстве, связь с космическим аппаратом устойчивая. Его бортовые системы работают штатно.