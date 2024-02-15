Сырский признал потери ВСУ из-за ударов армии России

Фото: © РИА Новости / Минобороны РФ

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Боевики постоянно находятся под плотным артиллерийским огнем.

Армия России наносит поражающий урон боевикам на фронте. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«Противник активно применяет авиацию, наносит поражение управляемыми авиационными бомбами, ведет плотный минометный и тяжелый артиллерийский огонь по нашим позициям», — написал он в соцсетях.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что войска России уничтожили четыре склада боеприпасов ВСУ на донецком направлении.