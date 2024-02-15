Пентагон раскрыл цифры о предоставленной Украине помощи
Пентагон сообщил о более чем 85 миллиардах долларах военной помощи Украине
Фото: Efrem Lukatsky / ТАСС
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Более дюжины союзников Незалежной больше вкладываются в оборону страны, чем США.
Союзники, по оценкам главы Пентагона Ллойда Остина, предоставили Украине военную помощь на общую сумму свыше 85 миллиардов долларов с начала СВО. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны США.
«Историческая коалиция под руководством США, объединяющая около 50 стран со всего мира, выделила Украине более 85 миллиардов долларов военной помощи», — сообщил Остин.
Помимо этого, он отметил, что более дюжины союзников Незалежной больше вкладываются в оборону страны, чем США.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Зеленский публично признал наличие серьезных проблем в ВСУ.