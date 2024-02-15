Путин заявил о некорректности вмешательства в предвыборную кампанию в США

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Россия будет работать с любым лидером Штатов, которому окажет доверие американский народ, указал он.

Президент России Владимир Путин прокомментировал расхожие слухи о состоянии Джо Байдена, который, по мнению многих политиков в самих Штатах, просто не способен управлять страной. И уж тем более идти на новый срок.

«В США набирает обороты внутриполитическая кампания, предвыборная кампания. Она приобретает все более и более острые формы. И нам некорректно, на мой взгляд, вмешиваться в этот процесс», — сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Так президент ответил на вопрос о дискуссиях вокруг здоровья Байдена. При этом Путин отказался комментировать состояние американского коллеги, аргументировав это тем, что не является врачом.

Глава государства сказал, что не заметил признаков недееспособности у Байдена, когда встречался с ним в Женеве в 2021 году. Кроме того, Путин заявил, что на посту президента США для Москвы более предпочтителен Байден, нежели Дональд Трамп, в силу наличия опыта.

Он — политик «старой формации», подчеркнул российский лидер. Но Россия будет работать с любым главой США, которому окажет доверие американский народ, указал Путин.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин заявил о попытках России завершить конфликт на Украине.