Путин заявил о попытках России завершить конфликт на Украине

Фото, видео: Александр Казаков / ТАСС; Telegram / Кремль. Новости / news_kremlin; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Непрерывные атаки в течение восьми лет, которые совершали ВСУ против мирных граждан Донбасса, стали одной из причин начала спецоперации.

Россия пытается прекратить боевые действия на Украине. Об этом заявил российский президент Владимир Путин.

«Непосредственным триггером (начала СВО — Прим. ред.) послужил полный отказ сегодняшних украинских властей от выполнения Минских соглашений», — сказал глава государства в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Он отметил, что непрерывные атаки в течение восьми лет, которые совершали ВСУ против мирных граждан Донбасса, также стали одной из причин начала спецоперации.

Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дмитрий Песков заявил о приобретении СВО формы войны против коллективного Запада.