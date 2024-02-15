Визит Путина на Форум будущих технологий. Главное

Фото, видео: Майшев Алексей / ТАСС; 5-tv.ru

Президенту показали достижения медицины, которые еще вчера казались чем-то нереальным.

Президенту России Владимиру Путину показали технологии, о которых раньше писали лишь фантасты. Например, разработки, способные вернуть зрение с помощью микрочипа.

На встрече с теми, кто создает и использует такие ноу-хау, глава государства сделал сразу несколько важных заявлений. К примеру, когда стоит ждать вакцины от рака — корреспондент «Известий» Николай Иванов продолжит тему.

Президенту показывают достижения медицины, которые еще вчера казались чем-то нереальным. Например, отечественный секвенатор — он анализирует ДНК.

Или комплекс для генетических исследований инфекций — это своего рода лаборатория формата «у постели пациента». Путин пообщался с главой Минздрава Михаилом Мурашко.

— Генетическая диагностика инфекционных заболеваний, зачем генетически диагностировать?

— Это как раз все ПЦР-тесты, идентификация.

А эта технология выглядит фантастически: внедрение чипа помогает вернуть зрение.

— Примерно то же самое, что Маск делал?

— Это чуть другое направление. Маск останавливает проводимость, а мы там порядок электронов показываем еще. А это направление касается именно восстановления зрения. Это управление мыслью, считывание активности мозга.

После увиденного уже на пленарном заседании Форума будущих технологий президент признается: впечатлен.

«В ходе того, что мне рассказывали коллеги здесь вот на первом этаже, это какая-то фантастика. Считаю необходимым увеличить объем бюджетных средств, ежегодно направляемых на разработку инновационных медицинских технологий и продуктов. Нужно обязательно обратить особое внимание на медицинскую науку. Поддержать сильные учреждения, которые сочетают исследовательскую деятельность с практической медициной», — заметил Путин.

Главное, чтобы все эти технологии были доступны не только в столице, но и в регионах. Президент на развитии медицины в субъектах делает особый акцент.

В этом году выровнены тарифы для сельской местности и для городов. Кроме того, будет увеличен оклад медработников и дополнительные выплаты специалистам первичного звена уже весной.

«В городах, где живет от 50 до 100 тысяч человек, врачи дополнительно помимо базовой заработной платы будут получать 29 тысяч рублей, средний медперсонал — 13 тысяч рублей. А в населенных пунктах, где живет менее 50 тысяч человек, такие специальные льготы будут существенно выше, а именно 50 тысяч рублей ежемесячно в дополнение к заработной плате будут получать врачи и 30 тысяч рублей медицинские работники среднего звена», — рассказал Путин.

Наша медицина в последние года совершила настоящий прорыв.

«Больше половины онкологических заболеваний выявляется на начальной стадии, когда прогноз лечения максимально благоприятный. На 60% выросли объемы химиотерапии, более чем на 25% — лучевой терапии. Созданный задел уже позволяет снижать показатели смертности от онкологических заболеваний, но нам, безусловно, нужно наращивать усилия в этой важнейшей сфере, продолжать начатую работу. Мы вплотную подошли к созданию так называемых онковакцин, вакцин против рака и иммуномодулирующих препаратов нового поколения. Рассчитываю, что уже скоро они будут эффективно использоваться как методы индивидуальной терапии», — отметил президент.

Медициной активно занимается крупный бизнес и госкорпорации. Например, разработка Росатома — аппарат дистанционной лучевой терапии — позволяет находить опухоли по принципу компьютерной томографию и тут же лечить.

Компактные размеры, встроенная защита — требования к помещениям снижены, ставить можно где угодно. Это пример высокотехнологичного импортозамещения.

Раньше такие машины у нас просто не делали. Или — препараты для радиотерапии.

«Мы на сегодняшний день заместили около 50% радиофармпрепаратов, которые поставляли. Это где-то более 30% вообще всей номенклатуры мировой. Сейчас наращиваем эту работу, ведем ее вместе с Минздравом, ведущими медицинскими центрами. Но самое главное это, конечно, мы строим завод в Обнинске уже на 25 видов номенклатуры, который закроет всю линейку», — рассказал глава «Росатома» Алексей Лихачев.

Это — ядерная медицина, и она лечит не только рак, как привыкли думать многие.

«Пирамида перевернулась. Теперь онкология внизу. Первая это кардиология — первая в мире по потреблению радиофармпрепаратов. В условиях услуг ПЭТ это кардиология, потом онкология, потом неврология», — заметил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Но вызовов перед медициной — много, постоянно появляются новые. Президент задает ученым простые вопросы: как сделать диагностику заболеваний быстрой и точной.

«Смотрите, что у нас на практике до сих пор происходит. Вот наши тест-системы, применяются. У человека есть температура, явно он подхватил какую-то инфекцию, а тест-системы ни шиша не показывают. Ну, зачем такие системы? А как лечить? Как в советской армии, сейчас в российской так нет. А в советской: приходит два военнослужащих, у одного болит голова, у второго — желудок. Таблетку пополам, идите пейте таблетки, будете здоровы через неделю. Или: эта инфлюэнция проходит или через неделю, или через семь дней. Сама. Как быть, что делать?» — спросил Путин.

«Владимир Владимирович, во-первых, у нас тест-системы ко всем инфекциям есть, которых достаточное количество. А, во-вторых, когда мы обращаемся к врачу, он должен быть квалифицированным специалистом и, соответственно, поставить диагноз по симптомам», — ответил директор центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.

«Ответ обтекаемый, я считаю», — заметил глава государства.

До конца года, сообщил президент, в России появится новый нацпроект по технологическому суверенитету в области сбережения здоровья россиян.