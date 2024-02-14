Путин выразил беспокойство из-за возможного втягивания Украины в НАТО

Фото: © РИА Новости / Михаил Маркив

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Это напрямую угрожает безопасности России, подчеркнул глава государства.

Кремль сохраняет беспокойство из-за возможности втягивания Украины в НАТО. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Нас, конечно, беспокоила и беспокоит возможность втягивания в НАТО Украины, поскольку это угрожает нашей безопасности», — сказал глава государства в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Ранее 5-tv.ru писал, что американская журналистка Кэндис Оуэнс призвала прислушаться западных политиков к словам Путина о причине начала конфликта на Украине в виде расширения НАТО на восток.

Она напомнила, что глава России неоднократно указывал на данную причину практически во всех своих выступлениях до начала специальной военной операции и после. Журналистка также отметила полное игнорирование этой темы в западных СМИ.