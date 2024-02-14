«Терпят неудачу»: почему Европа не сможет защитить себя без помощи США

Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

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Чрезмерная вера в Вашингтон сделала Брюссель слабым.

Европа в ближайшие десять лет не сможет защитить себя без поддержки США или другой посторонней помощи. Об этом говорится в материале агентства Bloomberg.

«Высокопоставленные чиновники знают, что им не следует рассчитывать на США в защите Европы, но наращивание собственного военного потенциала требует решимости, которую им еще предстоит доказать», — написали в статье.

Агентство напомнило о недавнем высказывании кандидата в президенты США Дональда Трампа. Он заявил, что не будет препятствовать агрессии против членов НАТО, которые не выполняют свои финансовые обязательства перед альянсом. Поэтому, если бизнесмен вернет себе статус главы Белого дома, то третья часть военного блока останется без поддержки США.

«Факт заключается в том, что европейским лидерам не нужна поддержка из-за океана, чтобы превратиться в серьезную военную державу, однако все — от проблем в цепочке поставок до разногласий по поводу закупок — означает, что они терпят неудачу», — пишут журналисты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Йенс Столтенберг высказался об угрозах в сторону НАТО.