«Воскресла»: женщина очнулась за минуту до начала кремации

Times of India: в Индии женщина очнулась за несколько минут до начала кремации

Фото: © РИА Новости / Идрис Мохаммед

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Вся семья, присутствовавшая на церемонии прощания, была шокирована происходящим.

Женщина из индийского города Берхампура «воскресла» за несколько минут до собственной кремации. Необычную и шокирующую историю сообщило издание Times of India.

Инцидент произошел с 52-летней Бужи Аамму. Сначала она оказалась в больнице с сильными ожогами после несчастного случая.

Медики оказали пациентке помощь, а затем родные забрали ее домой. Ей требовалось дорогостоящее лечение, но семья больной не могла себе его позволить. В один из дней супруг Сибарам Пало зашел к любимой и обнаружил ее в кровати без признаков жизни.

Он организовал церемонию прощания, вызвал катафалк для перевоза тела к месту кремации. На церемонии присутствовала вся семья, женщину уже почти положили в погребальный костер, как за несколько минут до процедуры «усопшая» очнулась.

«Мы были в шоке, поначалу были напуганы, так как никогда не видели подобного, хотя слышали некоторые истории», — рассказал один из очевидцев произошедшего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, могла ли алжирка 35 лет носить мертвого ребенка.