WP: сенатор Грэм изменил свою позицию по Украине под влиянием Трампа

Фото: www.globallookpress.com / Annabelle Gordon

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Пакеты помощи должны быть в форме кредитов, а не подарков, считает он.

Сенатор от штата Южная Каролина, республиканец Линдси Грэм в прошлом году тепло встретился с лидером Украины Владимиром Зеленским и после призвал президента США Джо Байдена «сделать больше» для Незалежной.

Сейчас же сенатор проголосовал против помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов, сообщила газета The Washington Post. На мнение Грэма, как отмечается, повлиял экс-президент США Дональд Трамп, который выступает против безвозмездной помощи другим государствам. Политик начал критиковать законопроект о помощи Незалежной после встречи с кандидатом в президенты во Флориде в январе.

«Сегодня я разговаривал с президентом Трампом, и он категорически против этого пакета. <…> Он считает, что мы должны сделать такие пакеты кредитом, а не подарком», — заявляет сенатор.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп призвал США не помогать другим странам бесплатно. Экс-президент страны уверен, что деньги должны одалживаться только на определенных условиях.