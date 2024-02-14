Студента задержали в Москве за угрозы устроить теракт в университете
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко
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Что известно об этом инциденте?
Студента третьего курса Российского университета дружбы народов (РУДН), который обещал устроить теракт в вузе, задержали. Об этом сообщил источник «Известий».
Свои угрозы студент публиковал в учебный чат «Ландшафтные дизайнеры». Так, 11 февраля в социальной сети «ВКонтакте» он пообещал взорвать здание Аграрно-технологического институт РУДН.
В отношении него возбудили уголовное дело по статье УК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на территории Всеволожского алюминиевого завода заводе в Санкт-Петербурге обнаружили мощное взрывное устройство.
На опасную находку заводчане наткнулись 10 февраля 2024 года. Сообщается, что устройство, представляющее собой корпус с проводами и ручным детонатором, было упаковано в целлофан и погружено в снег.