Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

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Что известно о родственнике видного украинского чиновника?

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что его старший брат проживает на территории России, а именно в Москве. Об этом чиновник рассказал в интервью на YouTube-канале.

«Не знаю насчет КГБ, ФСБ и так далее, конечно же, нет. Если человеку 60 лет, мне 51, я должен нести ответственность за других людей? Люди в Советском Союзе выбрали жить в другой стране, и я не общаюсь с людьми, то есть я должен за них нести ответственность?» — сказал он.

Подоляк при этом не разделяет позиции старшего брата, который выбрал жизнь на другой стороне. У многих украинцев тоже есть родственники в России, но не все с ними поддерживают контакт.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что новый главком ВСУ Александр Сырский начинал свою карьеру военного, поступив на обучение в Московское высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РСФСР. Исторически студенты этого учреждения назывались кремлевцами.

Им с течением времени стали доверять участие в парадах на Красной Площади: так Сырский и стал участником одной из таких процессий. Много лет после этого эксперимента будущий главком ВСУ гордился полученным опытом, хоть демонстрировать свои искренние чувства с детства не привык.