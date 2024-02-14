«Я не общаюсь»: Подоляк рассказал о наличии живущего в Москве брата
Подоляк сообщил, что его брат живет в Москве
Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев
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Что известно о родственнике видного украинского чиновника?
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что его старший брат проживает на территории России, а именно в Москве. Об этом чиновник рассказал в интервью на YouTube-канале.
«Не знаю насчет КГБ, ФСБ и так далее, конечно же, нет. Если человеку 60 лет, мне 51, я должен нести ответственность за других людей? Люди в Советском Союзе выбрали жить в другой стране, и я не общаюсь с людьми, то есть я должен за них нести ответственность?» — сказал он.
Подоляк при этом не разделяет позиции старшего брата, который выбрал жизнь на другой стороне. У многих украинцев тоже есть родственники в России, но не все с ними поддерживают контакт.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что новый главком ВСУ Александр Сырский начинал свою карьеру военного, поступив на обучение в Московское высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РСФСР. Исторически студенты этого учреждения назывались кремлевцами.
Им с течением времени стали доверять участие в парадах на Красной Площади: так Сырский и стал участником одной из таких процессий. Много лет после этого эксперимента будущий главком ВСУ гордился полученным опытом, хоть демонстрировать свои искренние чувства с детства не привык.