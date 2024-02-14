Путину представили передовые проекты в области медицины

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Госкорпорация «Росатом» показала инновационные разработки в области аддитивных технологий, радиофармацевтики и квантовых вычислений.

Президент России Владимир Путин посетил специальную выставку II Форума будущих технологий в Москве, где ему представили передовые российские медицинские технологии и разработки.

Глава государства ознакомился с проектами на тематических стендах Минздрава, «Росатома», Газпромбанка и Фонда Росконгресс. Госкорпорация «Росатом» показала инновационные разработки в области аддитивных технологий, радиофармацевтики и квантовых вычислений.

«Предприятия „Росатома“ ведут сегодня разработки в интересах здравоохранения в таких областях, как аддитивные технологии, радиофармацевтика и квантовые вычисления. Все исследования, которыми мы занимаемся в этом направлении, нацелены на существенное расширение возможностей врачей в оказании помощи пациентам», — сказал глава госкорпорации Алексей Лихачев.

Он обратил внимание, что уже создаются импланты из искусственных биоподобных материалов, специалисты начинают выращивать органы человека из собственных клеток пациента.

«В сфере ядерной медицины разрабатываем инновационные радиофармпрепараты и в ближайшее время наладим производство всего спектра радиофармпрепаратов, которые используются в мировой медицинской практике. С этой целью строим в Обнинске Калужской области крупнейший в Европе завод по производству радиофармацевтической продукции», — продолжил он, отметив, что целью остается достижение совершенно другого уровня жизни людей.

Экспозицию Минздрава Путину представил глава ведомства Михаил Мурашко. В нее вошли стенды по пяти ключевым направлениям, среди которых — генетические технологии.

В том числе — такая разработка, как секвенатор «Нанофор-СПС» — полностью отечественный аналог высокопроизводительного секвенатора MiSeq (Illumina) с российской реагентной базой, прошедший в серийное производство. Аппарат обеспечивает технологическую независимость генетических технологий.

Минздрав представил продукты в области регенеративной медицины совместно Министерством науки и высшего образования. Президент увидел «тканевый пистолет» и биологические протезы.

Также Мурашко рассказал президенту про аппарат восстановления зрения, который имплантирует чип в корень головного мозга.

Экспонаты и системы по технологическим направлениям «молекулярная диагностика in vitro на базе квантовых точек, нейроимпланты, аддитивные технологии и мобильную систему генетической диагностики продемонстрировали специалисты Газпромбанка. Эти проекты входят в центр «Лифт», созданный в прошлом году при поддержке Газпромбанка.

«Экосистема „Здоровое общество“ — это проект Фонда Росконгресс, который стал эффективной платформой для решения двух задач: запускать социальные инициативы, направленные на повышение качества жизни граждан, а также оказывать поддержку и продвигать перспективные медицинские технологии как в России, так и за рубежом. В прошлом году у нас состоялись события, направленные на развитие сотрудничества в области здравоохранения с участием представителей стран из разных регионов мира — африканских, арабских стран и стран СНГ», — рассказал первый заместитель директора по развитию, руководитель дирекции по здравоохранению Фонда Росконгресс Анастасия Столкова.

Фонд Росконгресс системно отбирает проекты в области здравоохранения для дальнейшего продвижения. В текущем году поддержку получил проект подсчета индекса устойчивости систем здравоохранения, технология обработки медицинской продукции потоком ускоренных электронов, а также социальный проект — интегратор сервисов «Метавселенная диабета».

Экосистема «Здоровое общество» — экспертная платформа Фонда Росконгресс в здравоохранении, объединяющая представителей органов государственной власти, научного сообщества, организаторов здравоохранения и разработчиков медицинских технологий для продвижения достижений отечественного здравоохранения и технологий в России и за рубежом. Экосистема реализует социально значимые инициативы, а также оказывает поддержку перспективным медицинским технологиям.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин поручил запустить нацпроект по технологиям сбережения здоровья.