Собянин: Планируем создать лучшую в мире массовую и доступную медпомощь

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Глава Москвы рассказал, как эффективно будут реализоваться проекты.

Москва планирует создать лучшую в мире массовую и доступную медицинскую помощь. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Национальный проект „Здравоохранение“ — один из самых важных для каждого человека. Доложил сегодня президенту Владимиру Путину о развитии московской медицины. Мы ставим задачу создания лучшей в мире массовой и доступной медпомощи. Для этого полностью модернизируем материальную базу здравоохранения, включая здания и оборудование», — говорится в сообщении.

Мэр отметил, что власти города не только внедряют, но и сами разрабатывают новые технологии, в том числе с использованием искусственного интеллекта. «Стараемся создать максимально комфортные условия для пациентов и врачей», — подчеркнул Собянин.

Он добавил, что с 2010 года ожидаемая продолжительность жизни москвичей увеличилась на 4,5 года и приблизилась к 79 годам, а смертность находится на историческом минимуме.

На официальном сайте мэра отмечается, что среди достижений столичной медицины — новый стандарт исследований лучевой диагностики, единый цифровой контур, разработка сервисов искусственного интеллекта, система поддержки принятия врачебных решений, цифровизация патоморфологических результатов и другие наработки.

В 2024–2026 годах планируется реконструировать еще 140 зданий, чтобы полностью обновить амбулаторный фонд столицы. В данный момент построено и реконструировано 900 тыс. кв. м стационаров, до 2028 года в городе планируется построить и реконструировать еще почти 1 млн кв. м.

«В результате сеть городских стационаров полностью обновят. Она будет состоять из современных высокотехнологичных комплексов», — подчеркивается в тексте.

В городских стационарах было создано 160 новых современных операционных, включая 56 уникальных, где одновременно несколько команд врачей могут оперировать пациента с различными патологиями. Кроме того, обновлено 100 существующих операционных. В результате сегодня более 80% операций в Москве проводится малотравматичными способами, позволяющими пациентам возвращаться к привычному образу жизни в максимально короткие сроки.

Кроме того, с помощью искусственного интеллекта поставили уже 13 млн диагнозов. Благодаря внедрению искусственного интеллекта время на описание снимка сократилось в среднем на 30%. Отмечается, что московские врачи поставили уже 13,7 млн предварительных диагнозов по 95% самых распространенных заболеваний с использованием технологий искусственного интеллекта. С 2023 года искусственный интеллект начал ассистировать терапевтам и врачам общей практики и при постановке заключительного диагноза.

По словам мэра Москвы, которые приводятся в тексте, сегодня в едином цифровом контуре здравоохранения 650 медицинских объектов, 100 тыс. врачей и медсестер, и 1,5 млн новых данных вращается в этой системе ежесуточно. Он отметил, что сегодня в медицинских картах пациентов в Москве хранится информация, содержащая уже 3 млрд структурированных данных о здоровье.

Сейчас в ЕМИАС создано около 22 млн электронных медкарт. Все взрослые и детские поликлиники столицы ведут карты исключительно в цифровом виде.

«С 2022 года вся документация в поликлиниках оцифрована. Поликлиники отказались от бумаги вообще», — сказал Сергей Собянин.

Добавляется, что в марте 2020 года на базе центра медицинской профилактики департамента здравоохранения Москвы был создан телемедицинский центр, основной задачей которого стало оказание консультативной медицинской помощи пациентам с COVID-19, проходящим лечение на дому. Всего специалисты центра провели более 2,6 млн консультаций. Дистанционно, без визита пациента в поликлинику, было закрыто почти 1,5 млн больничных.