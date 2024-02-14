В Москву прибыл президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера

Фото: www.globallookpress.com / Michael Brochstein

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Глава государства планирует принять участие в Международном форуме сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма.

Президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера прибыл в Москву. Об этом сообщает ТАСС.

Самолет главы ЦАР приземлился в одном из столичных аэропортов. Туадера примет участие в Международном форуме сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма, который пройдет в Москве с 15 по 17 февраля 2024 года.

Планирует ли президент ЦАР переговоры с Владимиром Путиным, неизвестно.

В Международном форуме сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма ожидается участие руководства политический партий и представителей из стран Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.

Ранее 5-tv.ru писал, что ЦАР хотела бы стать членом БРИКС, но для соответствия критериям объединения ей необходимо совершенствоваться. Глава МИД республики Сильви Байпо-Темон заверила, что страна будет проводить колоссальную работу, чтобы «восстать из пепла».

На данном этапе ЦАР надеется на поддержку со стороны экономически крупных стран из состава БРИКС и дальнейшее расширение сотрудничества.

В состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия. Организация была основана в июне 2006 года.