Путин потребовал снизить до минимума заболеваемость гепатитом С

Фото, видео: © РИА Новости / Денис Абрамов; 5-tv.ru

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Президент также оценил ситуацию с онкологическими патологиями.

Заболеваемость гепатитом С необходимо снизить до минимума к 2030 году. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на Форуме будущих технологий.

«До конца десятилетия нужно снизить до минимума заболеваемость гепатитом С. Именно на это направлена наша специальная программа, реализацию которой мы начали в прошлом году», — сказал Путин.

Российский лидер также оценил ситуацию с онкологическими заболеваниями. По его словам, сегодня большинство патологий данного типа выявляются на ранней стадии, однако необходимо наращивать усилия в борьбе с раком.

«В результате сейчас больше половины онкологических заболеваний выявляются на начальной стадии, когда прогноз лечения максимально благоприятный. На 60% выросли объемы химиотерапии, более чем на 25% лучевой терапии, с 2020 года проводится протонная терапия», — отметил президент.

Ранее 5-tv.ru передавал сообщение Роспотребнадзора о том, что риски завоза вируса Аляскапокс в Россию исключены. К тому же, это заболевание ранее никогда не передавалось от человека к человеку.